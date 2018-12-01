СК начал проверку после схода вагонов на Транссибе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек — РИА Новости. Следствие начало доследственную проверку по факту схода вагонов в Называевском районе Омской области, сообщает в субботу Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

Как сообщалось, 30 ноября в 21.27 (мск) на перегоне на границе Омской и Тюменской областей произошел сход вагонов грузового поезда. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.

"Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту схода с рельсов нескольких вагонов грузового поезда на территории Омской области проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, часть вагонов опрокинулась. Ущерб устанавливается.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Тюменского следственного отдела на транспорте, уточняет управление.