В Казани из ТЦ из-за задымления эвакуировали около 100 человек

КАЗАНЬ, 1 дек — РИА Новости. Задымление произошло в одном из ресторанов торгово-развлекательного комплекса "Тандем" в Казани в пятницу вечером, были эвакуированы 100 человек, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.

"В 23.53 мск 30 ноября поступило сообщение о задымлении в ресторане "Сэко" ТРК "Тандем" в Казани. По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходило тление масляных отложений в вентиляционной системе ресторана "Сэко", которое было ликвидировано обслуживающим персоналом ТРК "Тандем", — говорится в сообщении.

По информации МЧС, в результате задымления из ресторана были эвакуированы 16 человек. Всего из ТРК "Тандем" эвакуированы 100 человек. Погибших и пострадавших нет.

Для ликвидации были привлечены 55 человек и 18 единиц техники.