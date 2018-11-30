Цех завода "Авангард", где при взрыве погибли люди, работал нелегально

Разбор завалов пожарно-спасательными подразделениями МЧС РФ на заводе пиротехники Авангард в Гатчине Ленинградской области, где произошел взрыв. Архивное фото

Разбор завалов пожарно-спасательными подразделениями МЧС РФ на заводе пиротехники Авангард в Гатчине Ленинградской области, где произошел взрыв. Архивное фото

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Цех гатчинского завода "Авангард" в Ленинградской области, где в результате взрыва погибли пять человек, работал нелегально, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС РФ.

Ранее сообщалось о нарушении технологического процесса при производстве пиротехнических изделий на заводе, при котором погибли пять человек.

"Цех работал нелегально", — сказал собеседник агентства. По его словам, последняя плановая проверка завода "Авангард" проводилась в сентябре 2013 года, было установлено, что здание, где произошел взрыв, не эксплуатировалось. На других объектах завода было выявлено 21 нарушение норм пожарной безопасности, в отношении заместителя генерального директора возбуждены административные дела по статье 20.4 КоАП РФ.

"В рамках проверки по взрыву установлено, что собственником с лета 2016 года в здании, которое не эксплуатировалось, организовано производство пиротехнических изделий, о чем надзорные органы МЧС не уведомлялись", — отметил представитель ведомства.

По данным министерства, очередная плановая проверка завода "Авангард" по соблюдению требований пожарной безопасности планировалась на март 2019 года.