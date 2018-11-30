В Саранске потушили пожар на складе картона

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноя — РИА Новости. Пожар на складе с картоном в Саранске, где огонь распространился на площади 2 тысячи квадратных метров, потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Мордовии.

Как заявили агентству в спасательном ведомстве, пожар в промышленной зоне Саранска начался примерно в 14.50, очаг находился в металлическом ангаре с прессованным картоном. Огонь распространился на площади 2 тысячи квадратных метров. Внутри обнаружилось большое количество газовых баллонов, которые начали взрываться, создавая угрозу жизни пожарных. Также создалась угроза обрушения лёгких конструкций здания. Борьбу с огнем вели 52 человека и 19 единиц техники.

"Огонь потушили. Сейчас идет проливка тлеющих конструкций. Она будет вестись еще очень долго, так как на складе была большая загрузка, много всего хранилось, в том числе было много дерева. Все это превратилось в угли и будет теперь долго тлеть", — заявили в региональном управлении МЧС.

Собеседник агентства подчеркнул, что угрозы повторного возгорания нет.