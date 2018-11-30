Суд арестовал замначальника подмосковной таможни по делу о крупной взятке

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал заместителя начальника Московской областной таможни ФТС полковника таможенной службы Дениса Руденко, которому инкриминируют взяточничество, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу",- приведены в сообщении слова судьи.

По данным пресс-службы Московского межрегионального СУ на транспорте СК России, Руденко был задержан в одном из кафе Москвы во время передачи предпринимателем взятки в размере 11 миллионов рублей, взамен подозреваемый обещал не проводить проверку в отношении фирмы, на которую у него имелись материалы.

Руденко вину не признал, сославшись на то, что она подтверждается только свидетельскими показаниями. Как заявил следователь в ходе заседания, СК возбудил уголовное дело по признакам преступления "Получение взятки в особо крупном размере".

"Руденко может скрыться и оказать влияние на свидетелей, имеет возможность повлиять на следователя Потемкина, который прямо указал на Руденко как на лицо, совершившее преступление", — отметил представитель СК на транспорте.

Подозреваемый заявил, что готов сотрудничать со следствием. "Я собираюсь давать правдивые и честные показания. Я прописан в Москве, у меня малолетний ребенок, супруга не работает и занимается им. Мой ребенок — это самое дорогое, что есть у меня в жизни. Прошу избрать мне домашний арест", — просил Руденко.

По словам замначальника таможни, у него безупречная биография, имеются награды.

По версии следствия, Руденко в 2012-2017 годах возглавлял отдел по расследованию особо важных дел в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. До этого работал заместителем начальника Центральной оперативной таможни. В 2017 году ФТС России провела внеплановую проверку Московской областной таможни и выявила ряд нарушений таможенного законодательства. В результате были уволены ряд руководящих сотрудников, включая первого замначальника таможни.