В Саранске загорелся склад на площади двух тысяч "квадратов"

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Специалистам удалось локализовать крупный пожар на площади 2 тысячи квадратных метров на складе с картоном в Саранске, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"Очаг пожара находится в металлическом ангаре с прессованным картоном по адресу: улица Строителей, 13. Пожар локализован на площади 2 тысячи квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что общая площадь склада – 2,4 тысячи квадратных метров.

Как сообщили РИА Новости в МЧС России, пожар в промышленной зоне Саранска начался примерно в 14.50. Огонь распространился на значительной площади. Внутри обнаружилось большое количество газовых баллонов, которые начали взрываться, создавая угрозу жизни пожарных. Также создалась угроза обрушения лёгких конструкций здания, которые могли обвалиться на работающий личный состав МЧС. Борьбу с огнем в настоящее время ведут 52 человека и 19 единиц техники.

Обстоятельства пожара выясняются.