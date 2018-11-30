Участника митинга в КБР будут судить за оправдание терроризма

НАЛЬЧИК, 30 ноя – РИА Новости. Заместитель прокурора Кабардино-Балкарии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя республики, которого обвиняют в том, что он публично оправдывал терроризм на митинге, сообщает региональное надзорное ведомство.

"По версии следствия, житель Кабардино-Балкарии в начале 2018 года на митинге в Нальчике, обращаясь к его участникам, произнес речь, умышленно использовав в своем выступлении высказывания, обосновывающие правомерность и оправдывающие террористическую деятельность лидеров и участников незаконных вооруженных формирований, действовавших на территории республики и совершавших преступления террористической направленности", — говорится в сообщении.

Мужчине предъявлено обвинение по статье "Публичное оправдание терроризма" УК РФ, санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.

"Уголовное дело направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд для рассмотрения по существу", — уточняет прокуратура.