Участника митинга в КБР будут судить за оправдание терроризма

НАЛЬЧИК, 30 ноя – РИА Новости. Заместитель прокурора Кабардино-Балкарии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя республики, которого обвиняют в том, что он публично оправдывал терроризм на митинге, сообщает региональное надзорное ведомство.
Мужчине предъявлено обвинение по статье "Публичное оправдание терроризма" УК РФ, санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.
"Уголовное дело направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд для рассмотрения по существу", — уточняет прокуратура.