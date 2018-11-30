В Ленинградской области задержали подозреваемую в убийстве сына женщину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. СК по Ленобласти задержал 37-летнюю жительницу поселка Барышево Выборгского района, подозреваемую в избиении до смерти своего четырехлетнего сына, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.
"По версии следствия, смерть мальчика наступила в результате тяжелейшей травмы головы, полученной в результате нанесения ему телесных повреждений. По подозрению в совершения данного преступления в процессуальном порядке задержана 37-летняя женщина, мать погибшего ребенка", — говорится в сообщении.
В настоящее время решается вопрос об аресте задержанной.