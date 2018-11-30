Россельхознадзор выявил нелегальные поставки в Россию белорусской продукции

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Россельхознадзор выявил нелегальную схему поставок в РФ небезопасного белково-жирового (сыроподобного) продукта из Белоруссии, сообщает служба.

Так, белорусское предприятие ООО "Аскамил" с 20 по 29 ноября ввезло в РФ 34 партии продукции — белково-жирового формованного (сыроподобного) концентрата, общим весом более 676 тонн. Согласно декларации о соответствии, адрес места осуществления деятельности "Аскамила" совпадает с адресом белорусского производителя ООО "Покет-Пак". При этом в настоящее время Россельхознадзором введены временные ограничения на поставки продукции с "Покет-Пак" в РФ.

"Не исключено, что белорусские предприниматели, в обход действующего ограничения, наладили нелегальную схему поставки небезопасной продукции в Россию", — говорится в сообщении.

В результате проверки адреса российских получателей этой продукции выявлено, что предприятия-импортеры не имеют условий для хранения скоропортящейся продукции, и в большинстве своем реализуют строительные материалы. Кроме того, установлено, что продукция по адресам получателей в России, заявленным в товаросопроводительных документах, не поступала. Таким образом, отправленная из Белоруссии в РФ небезопасная продукция реализуется неизвестным способом, возможно, под видом сыра, при неизвестных условиях хранения, и может представлять угрозу здоровью покупателей, отмечает служба.

Ведомство обратилось в ветеринарную службу Белоруссии с запросом о подтверждении происхождения этой продукции и наличия производственных мощностей предприятия ООО "Аскамил". Также Россельхознадзор направил в Роспотребнадзор и в ФНС информацию о ее ввозе.