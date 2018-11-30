Уралец с 1943 года не может получить награду из-за утерянных документов

ЧЕЛЯБИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Житель Челябинской области Иван Конченков, представленный в 1943 году к Золотой Звезде Героя Советского Союза, до сих пор не может получить награду из-за потерянных в годы войны документов, сообщил депутат Госдумы Анатолий Литовченко в Facebook.

Он рассказал, что в городе Копейске к нему на прием пришел 92-летний ветеран Иван Иванович Конченков.

"Он отчаялся получить Золотую Звезду Героя Советского Союза. К высшей государственной награде он был представлен в марте 1943 года. Есть наградной лист. <…> Но звезду Героя Иван Иванович так и не получил: документы, как это часто бывало на войне, где-то затерялись", — написал депутат.

К записи он прикрепил фото наградного листа, в котором подробно описывается подвиг 17-летнего красноармейца Ивана Конченкова. Согласно документу, рядовой "проявил храбрость, отвагу и умелые действия" в бою возле деревни Тросна Курской области: помог остановить отступление бойцов своей роты, отразить контратаку фашистов и удержать рубеж для дальнейшего наступления. При этом он получил тяжелейшее ранение ног, но не покинул поля боя.

По словам Литовченко, фронтовик неоднократно обращался в Министерство обороны, однако "всегда получал вежливые отказы". "Теперь я намерен испытать силу госдумовского документа — вновь подготовил обращение в Минобороны, в военный архив. Будем разбираться", — отметил депутат.

Власти Челябинской области не смогли прокомментировать эту ситуацию. Комментарием Минобороны РИА Новости также не располагает.

В пресс-службе администрации Копейского городского округа РИА Новости пояснили, что Иван Конченков к ним не обращался, о проблеме они "узнали из СМИ", и пообещали уточнить информацию позже.