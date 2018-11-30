В Петербурге будут судить обвиняемых в убийстве блокадницы

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Обвиняемые в убийстве жительницы блокадного Ленинграда, ветерана Великой Отечественной войны, старейшего работника Мариинского театра предстанут перед судом, сообщается на сайте СК РФ.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Галины Гусейновой, Сенника Нарояна и Размика Акобяна, обвиняемых в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Разбой" и "Убийство".

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Галина Гусейнова, работая в одной из благотворительных общественных организаций, оказывала услуги по патронажному уходу за 93-летней одинокой жительницей блокадного Ленинграда, ветераном Великой Отечественной войны, инвалидом II группы, старейшим работником Мариинского театра Ниной Мациной. Обвиняемая знала о наличии у ветерана сбережений и ценного имущества.

Осенью 2017 года Гусейнова решила создать преступную группу, чтобы напасть на потерпевшую, и разработала план преступления. В качестве соучастников выступили Сенник Нароян и Размик Акобян. Согласно информации СК, 20 ноября 2017 года Гусейнова, проникла в квартиру блокадницы, после чего впустила в нее Нарояна, в то время как Акобян следил за окружающей обстановкой.

Гусейнова и Нароян жестоко избили потерпевшую, нанеся ей не менее 25 ударов кулаками. Соучастники похитили из квартиры банковскую карту, фотокарточку с автографом в рамке, а также не менее 130 тысяч рублей. Затем Гусейнова и Нароян задушили потерпевшую, после чего совместно с Акобяном скрылись с места происшествия.