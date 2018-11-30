Задержанный в Шереметьево за выход на ВПП оказался строителем

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Человек, бежавший рядом с летным полем в "Шереметьево", оказался строителем, однако непосредственно на взлетно-посадочной полосе его не было, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.
Непосредственно на взлетно-посадочной полосе посторонних лиц и несанкционированных передвижений не было, отметили в аэропорту.
По данным собеседника агентства, в это время на взлетно-посадочной полосе находился самолет, в рамках соблюдения мер безопасности было принято решение о приостановке движения воздушного судна. Была дана команда командиру воздушного судна приостановить движение, чтобы убедиться в безопасности маневра передвигающегося сотрудника.
"Администрация аэропорта вынесла предупреждение строительно-подрядной организации о необходимости строгого соблюдения правил передвижения техники и людей при проведении работ на аэродроме", — добавили в "Шереметьево".