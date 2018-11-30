Сын Игоря Талькова опроверг сообщения о том, что был пьян за рулем

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Музыкант Игорь Тальков-младший опроверг информацию о том, что был пьян, когда его остановил инспектор ГИБДД, отметив, что не пьет с 2014 года.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что сыну популярного советского певца Игоря Талькова грозит до 2 лет лишения свободы за повторную езду в состоянии опьянения. По данным источника, инспектор 28 ноября остановил автомобиль Jeep Grand Cherokee под управлением Игоря Талькова-младшего, он повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он был лишен права управления транспортным средством. В столичном управлении ГИБДД подтвердили факт инцидента, не называя имен.

"Бывает не совсем доброе утро. Я проснулся сегодня, собирался на студию и узнал, что весь интернет кишит всякой фигней про меня. Все кто меня знает, знают, что с 2014 года я не пью. Меня действительно тормознули, и я отказался ехать сдавать кровь, принципиально отказался, потому что ко мне постоянно докапываются сотрудники, постоянно меня обыскивают, постоянно тормозят и просят писать. Я устал от этого и решил себе немного жизнь испортить", — рассказал Тальков в своем видеообращении в соцсети "ВКонтакте".

Отец музыканта — один из самых популярных советских певцов своего времени Игорь Тальков, был убит выстрелом из пистолета во время концерта в Петербурге 6 октября 1991 года. Обвинение в убийстве по неосторожности предъявлено концертному директору Талькова Валерию Шляфману, который находится в розыске уже больше 20 лет. В ноябре Следственный комитет возобновил расследование убийства певца.