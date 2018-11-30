Двух пострадавших в крушении Ми-26 в НАО доставили в архангельскую больницу

МУРМАНСК, 30 ноя – РИА Новости. Двое пострадавших, получивших тяжелые травмы в результате жесткой посадки вертолета Ми-26 в Ненецком округе, доставлены в Архангельскую областную больницу, сообщили журналистам в пресс-службе администрации округа.

"Самолёт санитарной авиации L-410 Архангельского авиаотряда приземлился в аэропорту Васьково города Архангельска в 12.01. Он эвакуировал членов экипажа с тяжёлыми травмами, которые пострадали в результате падения грузового вертолёта Ми-26 компании "Ютэйр" 28 ноября 2018 года неподалеку от посёлка Харьягинский", — говорится в сообщении.

Как сообщили в Ненецкой окружной больнице, пострадавшие находятся в сознании, полёт перенесли нормально. На борту самолёта их сопровождала бригада медиков в составе кардиолога, торакального хирурга, анестезиолога и медсестры. Пострадавшие продолжат лечение в Архангельской областной клинической больнице.

"Одному из эвакуированных в Архангельск вчера вечером была проведена срочная операция, которая прошла успешно. После стабилизации состояния было принято решение отправить его на лечение в Архангельск вместе с ещё одним пострадавшим с тяжёлыми травмами", – сообщил заместитель главного врача НОБ Дмитрий Рождественский, слова которого цитирует пресс-служба.

Остальные члены экипажа вертолета остаются на лечении в хирургическом отделении Ненецкой окружной больницы. С ними также работает главный врач компании "Ютэйр", прибывший накануне в Нарьян-Мар.

В среду в 15.46 примерно в 500 метрах от вертолетной площадки Пижма неподалеку от поселка Харьягинский Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку грузовой вертолет Ми-26, эксплуатант "ЮТэйр-Вертолетные услуги", на борту которого находились 6 человек. Командир воздушного судна погиб, остальным пострадавшим причинены телесные повреждения. В этот же день вертолет Нарьян-Марского объединённого авиаотряда доставил пятерых пострадавших в авиапроисшествии в Ненецкую окружную больницу. Следователи возбудили по факту ЧП уголовное дело.