Калининградская пенсионерка соврала про кражу, чтобы подставить мужа внучки

КАЛИНИНГРАД, 30 ноя — РИА Новости. Полицейские подозревают пенсионерку из города Светлогорска Калининградской области в том, что она соврала про кражу денег и золотых украшений, чтобы подставить мужа своей внучки, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области.

В ведомстве отметили, что в дежурную часть поступило заявление 67-летней женщины о том, что из ее квартиры пропали 15 тысяч рублей и золотые серьги. Полицейские установили, что преступления не происходило. По предварительным данным, женщина сдала серьги в ломбард еще в начале года, а такой суммы наличных у нее и вовсе не было.

"После проведенной беседы женщина созналась полицейским в содеянном и сообщила, что пошла на данное преступление, думая, что подозреваемым по делу о краже будет муж ее внучки, который проживает вместе с ней, и с которым у нее не сложились хорошие отношения", — сообщили в полиции.

В отношении пожилой женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 Уголовного кодекса РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.