Калининградская пенсионерка соврала про кражу, чтобы подставить мужа внучки

КАЛИНИНГРАД, 30 ноя — РИА Новости. Полицейские подозревают пенсионерку из города Светлогорска Калининградской области в том, что она соврала про кражу денег и золотых украшений, чтобы подставить мужа своей внучки, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области.
"После проведенной беседы женщина созналась полицейским в содеянном и сообщила, что пошла на данное преступление, думая, что подозреваемым по делу о краже будет муж ее внучки, который проживает вместе с ней, и с которым у нее не сложились хорошие отношения", — сообщили в полиции.
В отношении пожилой женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 Уголовного кодекса РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.