В Москве члена ИГ* осудили на четыре года за пропаганду в "ВКонтакте"

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Московский окружной военный суд (МОВС) в пятницу приговорил к четырем годам колонии строгого режима члена запрещенной организации "Исламское государство"*, призывавшего к терроризму через "ВКонтакте", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

У Эльсанукаева уже есть судимость: в марте прошлого года за попытку вступить в ряды ИГ его осудили в Грозном на три года колонии строгого режима.

"Признать Эльсанукаева виновным, по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний и с учетом не отбытого приговора назначить ему наказание в виде четырех лет колонии строгого режима", — гласит решение МОВС.

Исламисту впредь запретили занимать официальные должности, связанные с администрированием сайтов.

Дело рассматривалось в особом порядке, уроженец Грозного Ахмед Эльсанукаев полностью признал себя виновным. Прокурор попросил для него четыре года колонии строгого режима.

По данным следствия, весной 2015 года Эльсанукаев уехал из Карелии, где он жил, в подготовительный лагерь ИГ* на границе Турции и Сирии и прошел специальный инструктаж. На войну он, однако, не попал, зато завел в том же лагере страницу на базе "ВКонтакте", через которую призывал "к осуществлению террористической и экстремистской деятельности" и вербовал сторонников.

Летом 2016 года мужчина вернулся в Россию, после чего скрывался на территории Чечни, но был задержан. Сейчас 30-летний обвиняемый содержится в СИЗО в Москве.

"Эльсанукаев разделял идеологию ИГИЛ*, положительно относился к идеологии насилия, испытывал неприязнь к людям, не исповедующим ислам, а также к мусульманам, впавшим, по его мнению, в неверие", — рассказал прокурор.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.