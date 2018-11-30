В Подмосковье цыганка похитила у пожилой пары 1,3 миллиона рублей

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Подмосковные полицейские задержали женщину, которая подозревается в похищении 1,3 миллиона рублей у пожилой пары под предлогом "обряда по очищению денег", сообщили в пресс-службе ГУМВД по области.

Заявление в дежурную часть ОМВД по городскому округу Протвино поступило от 83-летнего местного жителя. Он сообщил, что из его квартиры похищены 1,3 миллиона рублей.

"Полицейскими установлено, что на местном рынке с 83-летней супругой заявителя познакомилась женщина цыганской внешности, которая предложила провести обряд по очищению денег", — сообщила начальник пресс-службы Татьяна Петрова.

По ее слова, в квартире злоумышленница похитила у потерпевших накопления. "В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержана 39-летняя ранее судимая жительница города Видное", — добавила Петрова.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража". Подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы, в ее отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.