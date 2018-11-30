Прокуратура подключилась к проверке ДТП с автобусом в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. Прокуратура организовала проверку исполнения требований закона, регулирующего правила перевозки пассажиров в общественном транспорте, после ДТП с участием автобуса и фуры в Екатеринбурге, в котором пострадали девять человек, сообщает в пятницу надзорное ведомство Свердловской области.
СУСК по Свердловской области сообщило, что следствие начало доследственную проверку по факту ДТП.
"Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего, будет дана оценка соблюдения законодательства при перевозке пассажиров транспортом, с участием которого произошло ДТП. Особое внимание будет обращено на соблюдение нормативов труда и отдыха водителя пассажирского автобуса. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — говорится в сообщении прокуратуры.
По информации надзорного ведомства, обслуживает данный маршрут ЕМУП "МОАП".
Управление ГИБДД по Свердловской области сообщает в пятницу, что инцидент произошел по адресу: Дублер Сибирского тракта, напротив дома №43 по улице Новгородцевой. В результате столкновения пострадали девять пассажиров автобуса – четыре женщины 1997, 1957, 1983, 1955 годов рождения, четверо мужчин 1966, 1973, 1957, 2000 годов рождения и 16-летняя девочка. Водители не пострадали. Оба транспортных средства получили механические повреждения.