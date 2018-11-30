Прокуратура подключилась к проверке ДТП с автобусом в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. Прокуратура организовала проверку исполнения требований закона, регулирующего правила перевозки пассажиров в общественном транспорте, после ДТП с участием автобуса и фуры в Екатеринбурге, в котором пострадали девять человек, сообщает в пятницу надзорное ведомство Свердловской области.

Как ранее сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, информация о ДТП поступила в дежурную часть около 12.00 (10.00 мск). Установлено, что автобус столкнулся с пустой фурой, стоявшей на обочине, водитель которой пошел на обед. В результате сильного удара девять пассажиров автобуса пострадали, в том числе один ребенок — девочка 2002 года рождения, уточнил Горелых. Все девять пострадавших доставлены в больницу.

СУСК по Свердловской области сообщило, что следствие начало доследственную проверку по факту ДТП.

"Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего, будет дана оценка соблюдения законодательства при перевозке пассажиров транспортом, с участием которого произошло ДТП. Особое внимание будет обращено на соблюдение нормативов труда и отдыха водителя пассажирского автобуса. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — говорится в сообщении прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, обслуживает данный маршрут ЕМУП "МОАП".

Управление ГИБДД по Свердловской области сообщает в пятницу, что инцидент произошел по адресу: Дублер Сибирского тракта, напротив дома №43 по улице Новгородцевой. В результате столкновения пострадали девять пассажиров автобуса – четыре женщины 1997, 1957, 1983, 1955 годов рождения, четверо мужчин 1966, 1973, 1957, 2000 годов рождения и 16-летняя девочка. Водители не пострадали. Оба транспортных средства получили механические повреждения.