В Якутии будут судить мужчину, перевозившего золотой песок в ручке чемодана

НАЛЬЧИК, 30 ноя — РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца Ингушетии, который незаконно перевозил золотой песок стоимостью более 2,7 миллиона рублей в ручке чемодана, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"При входном досмотре багажа сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту города Якутска в ручке чемодана одного из пассажиров был обнаружен металлический песок. Проведенное исследование показало, что изъятое является сплавом золота и серебра весом свыше одного килограмма и стоимостью свыше 2,7 миллиона рублей", — сказала Волк.

По ее словам, следователями установлено, что 27-летний уроженец Ингушетии в городе Магадане получил денежное вознаграждение за перевозку в Москву незаконно добытого шлихового золота.

Мужчине предъявлено обвинение по статье "Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга" УК РФ, санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.