В Кузбассе опрокинулся автобус с рабочими, есть пострадавшие

КЕМЕРОВО, 30 ноя — РИА Новости. Трое рабочих в пятницу пострадали в ДТП с автобусом, который на территории Новокузнецкого района Кемеровской области съехал с технологической дороги и опрокинулся на бок, сообщает региональный главк МВД.

"Водитель автобуса ПАЗ при движении по технологической дороге не справился с управлением. В результате транспортное средство съехало на обочину и опрокинулось на бок. В салоне автобуса находились 18 пассажиров, которые являются разнорабочими одного из местных предприятий. По предварительной информации, трое из них с незначительными травмами обратились за помощью в медицинские учреждения", — говорится в сообщении.

Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, заверили в ведомстве.

Из-за сложных погодных условий — метелей с сильных ветром и надвигающихся морозов — ГИБДД Кузбасса призывает быть внимательными и осторожными всех участников дорожного движения. Автомобилистам рекомендуется во время движения выбирать скорость, дистанцию и боковой интервал с учётом дорожных условий. "Избегайте резких манёвров на зимней дороге. По возможности откажитесь от дальних поездок. Водителям грузовых автомобилей следует учитывать возможности своих транспортных средств при выборе маршрута и времени поездки", — добавили в ведомстве.

По данным Кемеровского гидрометцентра, в ночь на субботу на территории Кузбасса сохранится снег, местами метели, усиление северо-западного ветра 19-24 метров в секунду, местами порывы до 25-28 метров в секунду, на дорогах снежные заносы, сильная гололедица. Также ожидается похолодание до минус 26-28 градусов.