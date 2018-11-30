В Якутии обезвредили пьяного мужчину, более 70 раз выстрелившего в дверь

ЯКУТСК, 30 ноя — РИА Новости. Мужчина, будучи сильно пьян, закрылся в квартире в якутском селе Борогонцы, выстрелил более 70 раз из ружья в собственную дверь, но был обезоружен местными полицейскими, сообщает пресс-служба МВД по Якутии.

По информации ведомства, в пятницу в дежурную часть отдела МВД России по Усть-Алданскому району позвонила жительница села Борогонцы и сообщила, что из соседней квартиры слышны выстрелы. Прибывшие на место полицейские оцепили территорию и эвакуировали жильцов соседних квартир. Все это время они вели переговоры с 25-летним мужчиной, который никого не впускал в квартиру и продолжал стрелять в дверь. Через некоторое время оперативникам удалось проникнуть в квартиру и обезоружить стрелка.

"В настоящее время мужчина водворен в изолятор временного содержания. СУСК России по Якутии возбуждено уголовное дело по ст. 317 Уголовного кодекса Российской Федерации "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", — отметили в пресс-службе.

В результате происшествия никто не пострадал. На месте обнаружена 71 оружейная гильза. Мужчина ранее не был судим и к административной ответственности не привлекался, ружье зарегистрировано на его имя, добавили в МВД.

Как уточняет СК по региону, подозреваемый, который признал свою вину, заключен под стражу. В пресс-службе ведомства уточнили, что мужчина устроил стрельбу из гладкоствольного охотничьего ружья МР-155.