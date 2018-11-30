МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Гособвинитель попросил суд приговорить к четырем годам колонии строгого режима ранее осуждённого боевика террористической организации "Исламское государство" обвиняемого в призывах к осуществлению экстремистской и террористической деятельности в соцсети "ВКонтакте", передает корреспондент РИА Новости из зала Московского окружного военного суда.
Адвокат обвиняемого, уроженца Грозного и жителя Карелии Ахмеда Эльсанукаева, попросил суд отнестись к мужчине с нисхождением и назначить ему справедливое, не завышенное наказание. Сам обвиняемый поддержал позицию адвоката и коротко выступил с последним словом, напомнив о том, что признает вину и раскаивается. "Прошу извинить меня за содеянное, я искренне и глубоко сожалею. Прошу не лишать меня возможности скорейшего освобождения", — заявил Эльсанукаев.
Ожидается, что суд, удовлетворивший ходатайство защиты о рассмотрении дела в особом порядке, вынесет решение в пятницу.
По данным следствия, обвиняемый, уехавший из России в конце весны 2015 года, находился на территории лагеря по подготовке боевиков ИГ на границе Турции и Сирии. В составе группы боевиков Эльсанукаев прошел обучение и готовился к ведению боевых действий. Именно там, по версии следователей, он создал площадку на базе социальной сети "ВКонтакте", при помощи которой призывал жителей РФ к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, вербовал людей и оправдывал терроризм. В конце лета 2016 года мужчина вернулся в Россию, после чего скрывался на территории Чечни, но был задержан. Сейчас 30-летний обвиняемый содержится в СИЗО в Москве.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.