МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Гособвинитель попросил суд приговорить к четырем годам колонии строгого режима ранее осуждённого боевика террористической организации "Исламское государство" обвиняемого в призывах к осуществлению экстремистской и террористической деятельности в соцсети "ВКонтакте", передает корреспондент РИА Новости из зала Московского окружного военного суда.

"Полагаю необходимым признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и на 1 год и 6 месяцев соответственно с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе. При этом данные сроки путем частичного сложения должны быть не ниже трех лет. В связи с тем, что обвиняемый уже был осужден и ещё не отбыл наказание полностью, прошу назначить ему 4 года колонии строгого режима с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на два года, с ограничением свободы на 1 год", — заявил прокурор.

Адвокат обвиняемого, уроженца Грозного и жителя Карелии Ахмеда Эльсанукаева, попросил суд отнестись к мужчине с нисхождением и назначить ему справедливое, не завышенное наказание. Сам обвиняемый поддержал позицию адвоката и коротко выступил с последним словом, напомнив о том, что признает вину и раскаивается. "Прошу извинить меня за содеянное, я искренне и глубоко сожалею. Прошу не лишать меня возможности скорейшего освобождения", — заявил Эльсанукаев.

Ожидается, что суд, удовлетворивший ходатайство защиты о рассмотрении дела в особом порядке, вынесет решение в пятницу.

В начале марта 2017 года Эльсанукаев был осужден по другой статье — покушение на участие в деятельности незаконного вооруженного формирования. Тогда Ленинский районный суд Грозного приговорил мужчину к трем годам колонии строгого режима и году ограничения свободы.

По данным следствия, обвиняемый, уехавший из России в конце весны 2015 года, находился на территории лагеря по подготовке боевиков ИГ на границе Турции и Сирии. В составе группы боевиков Эльсанукаев прошел обучение и готовился к ведению боевых действий. Именно там, по версии следователей, он создал площадку на базе социальной сети "ВКонтакте", при помощи которой призывал жителей РФ к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, вербовал людей и оправдывал терроризм. В конце лета 2016 года мужчина вернулся в Россию, после чего скрывался на территории Чечни, но был задержан. Сейчас 30-летний обвиняемый содержится в СИЗО в Москве.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.