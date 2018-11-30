Прокуратура проверит, как на ВПП в Шереметьево оказался мужчина

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Прокуратура проверит, почему на взлетно-посадочной полосе в московском аэропорту Шереметьево оказался человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что накануне в "Шереметьево" задержали мужчину за несанкционированный выход на взлетно-посадочную полосу в непосредственной близости от выруливавшего пассажирского самолета.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура в соответствии с компетенцией организовала проверку по публикациям ряда средств массовой информации о нахождении 29 ноября 2018 года человека на взлетно-посадочной полосе в международном аэропорту Шереметьево", — сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.

Это второе происшествие на взлетно-посадочной полосе Шереметьево за последнее время. На прошлой неделе самолет сбил в аэропорту депортированного из Испании гражданина Армении. Тело 25-летнего мужчины было обнаружено во вторник вечером на ВПП Шереметьево после взлета самолета Boeing-737 авиакомпании "Аэрофлот", который летел рейсом Москва-Афины.

Депортированный из Испании мужчина прибыл в Шереметьево, после чего должен был улететь в Ереван, но вместо посадки в перонный автобус, по данным СК РФ, направился в сторону ВПП, где его сбил Boeing-737. Возбуждено уголовное дело. Кроме того, как сообщили в Росавиации, инцидент расследует комиссия ведомства.