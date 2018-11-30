Челябинские приставы арестовали 12 самолетов "ЧелАвиа"

ЧЕЛЯБИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Судебные приставы арестовали 12 самолетов, а также автогрейдер и трактор у ООО "Авиакомпания "ЧелАвиа" из-за долгов в более чем 5,8 миллиона рублей, сообщила в пятницу пресс-служба управления ФССП по Челябинской области.

"Судебными приставами межрайонного отдела по особо важным исполнительным производствам УФССП России по Челябинской области арестовано имущество ООО "Авиационная компания "ЧелАвиа" – должника по исполнительному производству о взыскании 5,84 миллиона рублей. Судебный пристав 28 ноября в сопровождении представителя взыскателя арестовал без права пользования принадлежащие "ЧелАвиа" 12 летательных аппаратов, два автомобиля ГАЗ, автогрейдер ТЗ-98 и трактор МТЗ-82", — говорится в сообщении.

Пресс-служба добавляет, что исполнительное производство в отношении авиакомпании возбуждено в октябре 2018 года, в рамках производства заблокированы счета организации, вынесены постановления о запрете регистрационных действий с авиа- и автотранспортом.

Взыскатель – та же организация, в пользу которой в 2017 году судебные приставы исполнили судебное решение на сумму более 13 миллионов рублей, уточняется в сообщении. Как сообщалось, взыскатель — организация, которая находится в состоянии ликвидации, но за ней числится долг по зарплате — более 26 миллионов рублей. Так, в 2017 году было арестовано 30 объектов — 23 легкомоторных воздушных судна и 7 единиц автотранспорта, все без права пользования.

У "ЧелАвиа" есть 10 дней для обжалования действий судебного пристава либо для погашения долга, после чего будет начата работа по привлечению независимого эксперта, определению стоимости имущества и его передаче на реализацию, поясняет пресс-служба.