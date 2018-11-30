СК начал проверку после ДТП с автобусом в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. Следствие начало доследственную проверку по факту ДТП с автобусом в Екатеринбурге, в котором пострадали девять человек, в том числе один ребенок, сообщает в пятницу СУСК по Свердловской области.
Установлено, что автобус столкнулся с пустой фурой, стоявшей на обочине, водитель которой пошел на обед. В результате сильного удара "как минимум девять пассажиров автобуса пострадали, в том числе один ребенок — девочка 2002 года рождения", уточнил Горелых. Все девять пострадавших доставлены в 23 горбольницу.
Следователи устанавливают причины и условия, способствовавшие произошедшему, с целью принятия профилактических мер для недопущения подобных фактов впредь, уточняет СУСК.