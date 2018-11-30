СК начал проверку после ДТП с автобусом в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. Следствие начало доследственную проверку по факту ДТП с автобусом в Екатеринбурге, в котором пострадали девять человек, в том числе один ребенок, сообщает в пятницу СУСК по Свердловской области.

Как ранее сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, информация о ДТП поступила в дежурную часть около 12.00 (10.00 мск).

Установлено, что автобус столкнулся с пустой фурой, стоявшей на обочине, водитель которой пошел на обед. В результате сильного удара "как минимум девять пассажиров автобуса пострадали, в том числе один ребенок — девочка 2002 года рождения", уточнил Горелых. Все девять пострадавших доставлены в 23 горбольницу.

"С учетом того, что пострадавшими являются пассажиры данного маршрутного автобуса, которым в момент произошедшего оказывалась услуга по перевозке, следственными органами СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки на предмет возможного противоправного деяния, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", — говорится в сообщении следствия.

Следователи устанавливают причины и условия, способствовавшие произошедшему, с целью принятия профилактических мер для недопущения подобных фактов впредь, уточняет СУСК.