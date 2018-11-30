Ространснадзор проверит компанию "Ютэйр" после жесткой посадки Ми-26 в НАО

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Ространснадзор проведет внеплановую проверку компании "Ютэйр-Вертолетные услуги" после жесткой посадки Ми-26 в НАО, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

По предварительным данным, в среду в 15.46 примерно в 500 метрах от вертолетной площадки Пижма вблизи от поселка Харьягинский Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку грузовой вертолет Ми-26, на борту которого находилось шесть человек. В результате произошедшего командир воздушного судна погиб, остальные получили телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело.

Члены экипажа получили травмы и были доставлены в больницу санитарным вертолетом. Четверо находятся в состоянии средней тяжести, один — в стабильно тяжелом состоянии.

"Будет проведена внеплановая выездная проверка "Ютэйр-Вертолетные услуги", — сказали в Ространснадзоре.