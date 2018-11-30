В Екатеринбурге автобус столкнулся с фурой, есть пострадавшие

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя — РИА Новости, Ольга Ерачина. Девять человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате столкновения автобуса с фурой в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в пятницу руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Автобус столкнулся с пустой фурой, стоявшей на обочине, водитель которой пошел на обед. В это время водитель автобуса и врезался в заднюю часть фуры. В результате сильного удара, как минимум, девять пассажиров автобуса пострадали, в том числе, один ребенок – девочка 2002 года рождения. Все девять пострадавших бригадами скорой помощи доставлены для оказания медпомощи в 23 горбольницу", — сказал собеседник агентства.

По его словам, самая тяжелая травма – у женщины, которая с предварительным диагнозом "перелом ключицы" доставлена в больницу. У остальных, в основном, ушибы и травмы от падения и удара. Водитель автобуса следовал по маршруту №45 "Восточная – Исток". Всего в салоне находились 20 пассажиров.