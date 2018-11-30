В СК рассказали о состоянии Росгвардейца, на которого напали в Краснодаре

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя — РИА Новости, Юлия Насулина. Один из сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии, раненый во время нападения неизвестного в Краснодаре, находится в тяжелом состоянии, второй пострадавший выписан из больницы, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по Краснодарскому краю.

"Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. У него огнестрельное ранение в голову, его прооперировали", — сказал собеседник. Он добавил, что второй пострадавший был ранен в руку и после медпомощи был отправлен на амбулаторное лечение.

По данным следствия, в четверг вечером неизвестный мужчина открыл огонь по двум сотрудникам Росгвардии, которые были при исполнении и сидели в припаркованном патрульном автомобиле. Ответным огнем мужчина был ликвидирован. В результате росгвардейцы получили огнестрельные ранения, они были госпитализированы.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконный оборот огнестрельного оружия".