В Сургуте завели дело из-за записок об угрозе взрыва домов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 ноя — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Сургуте (ХМАО) после того, как жильцы двух домов обнаружили записки, в которых неизвестные угрожают взорвать их многоэтажки, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном управлении МВД.
"По факту поступившего сообщения о якобы существующей угрозе двум многоквартирным домам в Сургуте отделом дознания городского управления МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", — сказал собеседник агентства.
По словам представителя ведомства, сотрудники правоохранительных органов ищут авторов записок.