В Сургуте завели дело из-за записок об угрозе взрыва домов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 ноя — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Сургуте (ХМАО) после того, как жильцы двух домов обнаружили записки, в которых неизвестные угрожают взорвать их многоэтажки, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном управлении МВД.

Вечером в четверг источник в экстренных службах города рассказал РИА Новости о том, что жильцы многоквартирного дома по Пролетарскому проспекту обнаружили на подоконнике в подъезде записку. В ней была угроза взрыва, который якобы должен произойти в определенное время. Вскоре в социальных сетях появилась информация, что аналогичное объявление чуть позже нашли жильцы дома, располагающегося неподалеку. В обоих случаях обошлось без эвакуации граждан.

"По факту поступившего сообщения о якобы существующей угрозе двум многоквартирным домам в Сургуте отделом дознания городского управления МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", — сказал собеседник агентства.

По словам представителя ведомства, сотрудники правоохранительных органов ищут авторов записок.