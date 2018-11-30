Ликвидированные в КБР боевики отбывали наказание в колонии

НАЛЬЧИК, 30 ноя – РИА Новости. Трое боевиков, ликвидированных в четверг в Майском районе Кабардино-Балкарии, ранее были судимы и отбывали наказание в колонии за совершение преступлений, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Ранее в четверг Центр общественных связей ФСБ сообщил, что совместно с полицией в Майском районе КБР пресечена деятельность членов религиозно-экстремистской ячейки, планировавших убийства сотрудников правоохранительных органов и крупных предпринимателей в регионе. При задержании бандиты оказали вооруженное сопротивление, в итоге трое были уничтожены, еще один задержан. Изъято оружие и "средства поражения". По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконный оборот оружия" и "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" УК РФ.

"Все трое ликвидированных боевиков – жители Кабардино-Балкарии в возрасте от 20 лет до 31 года, они ранее были судимы за совершение общеуголовных преступлений и отбывали наказание в колонии. Из мест лишения свободы они освободились в 2017-2018 годах", — сказал собеседник агентства.

По его данным, организатором религиозно-экстремистской ячейки был 31-летний житель селения Нартан.

"На месте происшествия изъяты автомат Калашникова, пистолет и гладкоствольное ружье", — добавил собеседник агентства.