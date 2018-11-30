Власти Махачкалы поручили разобраться с причинами взрыва в многоэтажке

МАХАЧКАЛА, 30 ноя — РИА Новости. Врио главы Махачкалы Мурад Алиев поручил городским службам выяснить причины взрыва в многоэтажном доме, в результате которого пострадала семья из трёх человек, сообщает пресс-служба мэрии.

В четверг три человека были доставлены в Ожоговый центр Махачкалы после взрыва бытового газа в многоэтажном доме.

"На место происшествия незамедлительно выехал врио главы Махачкалы Мурад Алиев. Он ознакомился с ситуацией и дал поручение городским службам разобраться в причинах случившегося. Администрация Махачкалы еще раз обращает внимание махачкалинцев на необходимость быть внимательными при пользовании природным газом", — говорится в релизе.

По данным регионального Минздрава, пострадала семья из двух взрослых и ребёнка, они находятся в тяжёлом состоянии: мужчина при взрыве получил 70% ожогов тела, а женщина и ребенок получили по 25% ожогов тела.