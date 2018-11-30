В Кемерово сильный ветер нарушил работу аэропорта

КЕМЕРОВО, 30 ноя — РИА Новости. Два самолёта из Москвы не смогли вовремя приземлиться в пятницу в Международном аэропорту "Алексей Леонов" в Кемерово из-за сильного ветра, один готовится вылететь в обратном направлении, второй задерживается на запасном аэродроме в Новосибирске, сообщили РИА Новости в справочной службе аэропорта.
По его словам, вовремя успел прибыть из столицы и вылететь обратно борт авиакомпании "Победа". В настоящий момент заканчивается посадка на рейс "Аэрофлота" до Москвы.
По данным справочной, вылет самолёта компании S7 из Новосибирска в Кемерово запланирован на ближайшее время (уже объявлена посадка пассажиров). Время рейса в обратном направлении "Кемерово-Москва" уточняется.
Согласно информации Кемеровского гидрометцентра, ближайшие сутки на территории Кузбасса будет снег с мокрым снегом, местами сильный, метели, гололёдные явления. Прогнозируется усиление ветра до 19-24 метров в секунду, местами порывы 25-28 метров в секунду, на дорогах снежные заносы, сильная гололедица, в течение дня понижение температуры.