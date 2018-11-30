В Томске ликвидировали пожар в торговом центре

НОВОСИБИРСК, 30 ноя – РИА Новости. Пожар ликвидировали в пятницу в торговом центре "Светофор" в Томске на площади около 1 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.

"Сообщение о возгорании в торговом центре "Светофор" в Томске по Иркутскому проезду поступило в пожарно-спасательную службу в 06.04 (02.04 мск). Горело одноэтажное металлокаркасное здание ангарного типа. Горение происходило внутри, также горела обшивка под металлическими листами. Площадь горения — 1000 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в 10.13 местного времени (06.13 мск) пожар был ликвидирован. Пострадавших при пожаре нет.

Для ликвидации пожара от МЧС были привлечены 22 единицы техники и 62 человека. Причина пожара устанавливается.