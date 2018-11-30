Экс-замглавы стройнадзора Кузбасса оставили под арестом

КЕМЕРОВО, 30 ноя — РИА Новости. Кемеровский областной суд в пятницу рассмотрел и оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на продление ареста от защиты бывшей замглавы госстройнадзора Кемеровской области Светланы Шенгерей, обвиняемой по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", сообщил РИА Новости представитель суда.

"Областной суд, выслушав доводы сторон, оставил апелляционную жалобу защиты Шенгерей без удовлетворения, постановление Центрального районного суда города Кемерово от 8 ноября (по ходатайству следствия продлившего ей срок содержания под стражей до 25 декабря) — без изменения", — сказал собеседник агентства.

Светлана Шенгерей работала в инспекции госстройнадзора Кузбасса под руководством Танзилии Комковой, которая ранее также стала обвиняемой по этому делу. Вначале она проходила свидетелем, но 13 сентября была задержана и стала 12-й обвиняемой по статье "Злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия".

Следствие усмотрело в действиях Комковой, руководившей ведомством до 2014 года, признаки злоупотребления должностными полномочиями. По версии следствия, она не запретила эксплуатацию самовольно возведенного в 2013 году здания "Зимней вишни", переделанного под торгово-развлекательный комплекс из производственной площадки кондитерского комбината, что впоследствии повлекло гибель посетителей. Именно Шенгерей по поручению Комковой была ответственна за проведение проверки реконструкции здания "Зимней вишни".

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта и унёс жизни 60 человек. В рамках уголовного дела по факту ЧП в настоящее время задержаны и арестованы 15 человек, включая владельцев и управляющих зданием, охранника, теперь уже бывших руководителей областного МЧС, а также ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.