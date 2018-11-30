Пилот разбившегося в Хакасии самолета был пьян и совершал опасные маневры

КРАСНОЯРСК, 30 ноя — РИА Новости. Пилот самолета, который разбился в Хакасии в апреле, был пьян, не имел прав для управления воздушным судном и совершал опасные маневры, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

В апреле управление МЧС Хакасии сообщило о жесткой посадке легкомоторного двухместного самолета в районе дачного общества "Орбита" в двух-трех километрах в сторону населенного пункта Кайбалы Алтайского района республики. Погибли два человека – пилот и пассажир. Очевидцы утверждали, что самолет вошел в штопор.

"Командир воздушного судна, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в нарушение требований Воздушного кодекса РФ, не имея действующего свидетельства пилота, а также действующего медицинского заключения, при отсутствии сертификата летной годности, не имея права эксплуатировать воздушное судно осуществил взлет с посадочной полосы Кайбалы, расположенной в Алтайском районе Республики Хакасия … Полет осуществлялся с выполнением горок и пикетирований, вследствие чего произошло столкновение самолета с водной поверхностью", — говорится в сообщении.

Вес находившихся в самолете мужчин превышал максимально допустимый. Действия капитана квалифицированы по признакам преступления по части 2 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц"), однако в связи с его смертью уголовное дело прекращено.