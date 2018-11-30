В Приамурье проверяют информацию о невыплате зарплаты рабочим на руднике

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 ноя — РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Амурской области начало доследственную проверку после появления в СМИ информации о невыплате заработной платы на руднике.

В четверг региональный портал "Амур.инфо" сообщил, что сотруднику организации "Амурстрой", который работал на "Покровском руднике", не выплатили зарплату за три месяца. По данным портала, мужчина забрался на крышу, накинул веревку на шею и потребовал выплатить ему деньги. После публикации проверку с привлечением специалиста государственной инспекции труда начала прокуратура региона.

"По изложенным в публикации фактам следственным отделом по Магдагачинскому району следственного управления СК РФ по Амурской области организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении управления.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.