В селах в Хабаровском крае устранили проблемы с энергоснабжением

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя — РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение в Ульчском районе Хабаровского края, где два села с 27 ноября оставались без света из-за неисправных газодизельных генераторов, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Ранее прокуратура сообщала, что с 27 ноября отключено электроснабжение в селах Сусанино и Анненские Минеральные воды Ульчского района. Причиной прекращения подачи электроэнергии явилась неисправность газодизельных генераторов. Проводится проверка.

В селе Анненские воды расположен санаторий. Сотрудники санатория сообщили, что электростанция села снабжает электричеством и Сусанино. Сейчас работает один из четырех агрегатов. Он подает электричество только в санаторий. В селах электричества нет, пять дней не работала хлебопекарня. В четверг в район отправили новый дизель-генератор.

"В Ульчском районе восстановлено электроснабжение… В Сусаниском сельском поселении Ульчского района ремонтные работы завершены. Сотрудниками Ульчских электросетей выполнена наладка и запуск генератора. Энергоснабжение восстановлено по штатной схеме в полном объеме, подается потребителям без ограничений", — говорится в сообщении.