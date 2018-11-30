Несколько многоквартирных домов в ЕАО остались без отопления из-за аварии

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя — РИА Новости. Прокуратура Биробиджанского района ЕАО начала проверку по факту порыва теплотрассы в селе Аэропорт, из-за которого несколько многоквартирных домов остались без отопления, сообщает прокуратура региона.

"Установлено, что 29 ноября 2018 года в 21.00 (14.00 мск) произошел порыв трубопровода в селе Аэропорт Биробиджанского района ЕАО, в связи с чем временно произведено отключение от теплоснабжения многоквартирных домов №2, 4, 5, 11 по улице Центральная. На место аварии направлены работники ремонтной бригады ООО "Ресурс ДВ" для проведения аварийно-восстановительных работ", — говорится в сообщении.

Прокуратура района проводит проверку для устранения нарушенных прав местных жителей и восстановления режима отопления.

Утром в пятницу в селе Аэропорт 16 градусов мороза, переменная облачность.