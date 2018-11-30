На Сахалине врач погибла из-за обрыва троса на палубе рефрижератора

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после смерти судового врача на Сахалине, женщина находилась на палубе рефрижератора во время обрыва троса грузовой стрелы и падения блока, сообщает старший инспектор Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России Нонна Власова.

"Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", — приводятся ее слова в сообщении ведомства.

По материалам дела, в конце сентября 2018 года в бухте Добрая Охотского моря во время перегрузки рыбопродукции и судового снабжения, которую осуществляли рыболовный траулер "Пиленга" и транспортный рефрижератор "Корсаков", произошел обрыв троса грузовой стрелы и падение блока троса на палубу рефрижератора. При падении блока была травмирована находящаяся в опасной зоне судовой врач.

Сейчас следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего.