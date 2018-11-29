В Москве загорелся жилой дом напротив цирка на проспекте Вернадского

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Девятиэтажный жилой дом напротив Большого цирка на Вернадского горит на юго-западе Москвы, пока эвакуируют жильцов одного из подъездов, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Сообщение о возгорании по адресу Ломоносовский проспект, дом 18 поступило в 20.33.

"По данному адресу происходит загорание в одной из квартир на шестом этаже жилого дома. Что горит и площадь загорания уточняется", — говорится в сообщении. В целях безопасности на период проведения работ людей выводят из подъезда.