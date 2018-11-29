Суд в Саратове освободил борца с коррупцией, обвиняемого в крупных взятках

САРАТОВ, 29 ноя — РИА Новости. Волжский районный суд Саратова отказался продлить срок ареста и освободил из-под стражи начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД Дмитрия Елизарова, обвиняемого в получении от бизнесменов взяток на 7 миллионов рублей, сообщила в четверг пресс-служба суда.
Полицейский обвиняется по статье УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Волжский райсуд Саратова 1 июня заключил Елизарова под стражу сроком на два месяца — до 1 августа, затем этот срок дважды продлевался. Арест Елизарова истекал 1 декабря.
Елизарову установлены запреты на выход за пределы места жительства с 18.00 до 8.00, пребывание на территории ГУМВД по Саратовской области, общение со свидетелями по уголовному делу, использование всех видов средств связи и интернета, а также на него возложена обязанность своевременно являться по вызовам следователя или в суд. В суде отказ в удовлетворении ходатайства следствия объяснили тем, что дело не представляет особой сложности и "непризнание вины обвиняемым не может быть обстоятельством, делающим каждое дело с такой позицией обвиняемого особо сложным".
В пресс-службе регионального главка МВД отметили, что если в суде вина полицейского будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел.