Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 29 ноя — РИА Новости. Пострадавшие при взрыве бытового газа в многоэтажном доме в Махачкале находятся в критическом состоянии, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.

"В 18.55 (мск) произошел взрыв газового баллона в Редукторном поселке Махачкалы. Пострадало три человека, двое взрослых и один ребенок. Они находятся в критическом состоянии", — рассказал собеседник агентства.

По уточненным данным регионального минздрава, мужчина при взрыве газа получил 70% ожогов тела, а женщина и ребенок получили по 25% ожогов тела.