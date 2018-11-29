СК возбудил дело после нападения на сотрудников Росгвардии в Краснодаре

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после нападения на сотрудников Росгвардии в Краснодаре, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что в Краснодаре неизвестный подошел к машине двух дежуривших сотрудников ведомства и открыл по ним огонь, он был уничтожен ответной стрельбой. Угрозы жизни двум раненым сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии нет, они госпитализированы, добавил Грибакин.

По предварительным данным, мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии, которые были при исполнении и находились в припаркованном патрульном автомобиле, около продуктового магазина по улице Гагарина. Ответным огнем мужчина был ликвидирован. В результате сотрудники правоохранительных органов получили огнестрельные ранения.

"Следственными органами СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", — говорится в сообщении.

Как сообщил источник РИА Новости в региональных структурах здравоохранения, один росгвардеец в результате нападения был ранен в голову, второй – в предплечье. Оба пострадавших госпитализированы.