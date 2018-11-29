Суд отстранил от работы главу саратовского главка МЧС

САРАТОВ, 29 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Волжский районный суд Саратова по ходатайству ФСБ отстранил от должности начальника областного главка МЧС генерал-майора Игоря Качева, которого подозревают в превышении полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Постановление будет действовать до принятия итогового решения по уголовному делу.

В суде уточнили, что дело возбуждено не в отношении Качева, а по факту превышения полномочий должностными лицами ГУ МЧС по региону. Генерал проходит по нему подозреваемым.

Расследование в саратовском МЧС

Накануне пресс-служба МЧС сообщила о задержании Качева в рамках "мероприятий по пресечению коррупции", которые проводит Главное управление собственной безопасности министерства. По некоторым данным, злоупотребление связано с госконтрактом. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что также задержали заместителя начальника — полковника Алексея Власова.

В пресс-службе главка МЧС РИА Новости заявили, что Качев в четверг вернулся к работе, все его заместители находятся на свободе.

Игорь Качев возглавляет саратовский главк МЧС больше пяти лет. В пожарной службе он с 1991 года, награжден множеством ведомственных наград. Полковник Власов занимает должность заместителя начальника ГУ МЧС — начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ с декабря 2015 года.