Замглавы Московской областной таможни задержали по делу о взятке

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Дело о получении особо крупной взятки на сумму более 11 миллионов рублей возбуждено в отношении замначальника Московской областной таможни, он задержан, сообщает СК РФ.
По версии следствия, 28 ноября около 22 часов в кафе в Москве заместитель начальника Московской областной таможни ФТС России получил взятку на сумму более 11 миллионов рублей за содействия в непроведении процессуальных действий по материалу проверки в отношении общества с ограниченной ответственностью.
Уточняется, что подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.