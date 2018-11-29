Замглавы Московской областной таможни задержали по делу о взятке

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Дело о получении особо крупной взятки на сумму более 11 миллионов рублей возбуждено в отношении замначальника Московской областной таможни, он задержан, сообщает СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника Московской областной таможни ФТС России, по признакам преступления "Получение взятки в особо крупном размере", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 28 ноября около 22 часов в кафе в Москве заместитель начальника Московской областной таможни ФТС России получил взятку на сумму более 11 миллионов рублей за содействия в непроведении процессуальных действий по материалу проверки в отношении общества с ограниченной ответственностью.

Уточняется, что подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.