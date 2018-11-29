Суд отложил заседание по делу мужчины, поднявшего на руки росгвардейца

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Мещанский суд отложил заседание по уголовному делу Исляма Малекова, который поднял в московском метро на руки сотрудника Росгвардии, сообщил адвокат обвиняемого Юрий Сергейчик РИА Новости.

"Суд отложил заседание на 14 декабря в связи с тем, что судья ушла в совещательную комнату для вынесения приговора по другому делу", — сказал он РИА Новости. Ранее судья постановила принудительно привести потерпевшего Михаила Пантелеева, поскольку он ни разу не явился на заседание.

Согласно обвинительному заключению, Ислям Малеков на станции метро "Сухаревская" подошел к сотруднику Росгвардии, приподнял его на руки и пронес несколько метров.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья).

Следователи считают, что мужчина умышленно хотел воспрепятствовать работе сотрудника, который был в форме и является представителем власти, сообщила ранее РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

Малеков не признает вину. По словам обвиняемого, он поднял сотрудника правоохранительных органов, посчитав, что это был его знакомый.

Позже потерпевший сотрудник Росгвардии заявил, что Малеков не нанес ему физического вреда, но причинил моральный, выложив видео в интернет.

Ранее ситуацию прокомментировал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Он заявил, что относится к ситуации негативно, отмечая, что таким образом обвиняемый "продемонстрировал неуважение к представителю власти". Хинштейн заключил, что молодой человек должен ответить за свой поступок.