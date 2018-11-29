Опубликовано видео с места операции по задержанию боевиков в КБР

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. ФСБ России опубликовала видео с места операции по задержанию в Кабардино-Балкарии экстремистов, планировавших убийства местных силовиков и предпринимателей.

Ранее в четверг Центр общественных связей ФСБ сообщил, что совместно с полицией в Майском районе КБР пресечена деятельность членов религиозно-экстремистской ячейки, планировавших убийства сотрудников правоохранительных органов и крупных предпринимателей в регионе. При задержании бандиты оказали вооруженное сопротивление, в итоге трое были уничтожены, еще один задержан. Изъято оружие и "средства поражения".

На видео показан автомобиль "ВАЗ-2107", весь изрешеченный пулями. В салоне автомобиля лежат три тела. Рядом с машиной на траве выложены изъятые, среди прочего, автомат, пистолет и обрез.