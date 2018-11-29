В Нижегородской области локализовали пожар на АЗС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя — РИА Новости. Пожар на автозаправочной станции в Кстовском районе, где загорелся бензовоз, локализован на территории 200 квадратных метров, огонь тушат 100 человек и 30 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании автоцистерны на территории заправочной станции в поселке Дружный Кстовского района Нижегородской области поступило в ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области в четверг в 15.49 по местному времени.

"По состоянию на 17.10 дан отбой повышенному рангу пожара №3. В 17.01 объявлена локализация пожара на площади 200 квадратных метров. Всего на тушение пожара и ликвидацию его последствий привлечено 100 человек и 30 единиц техники", — говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.