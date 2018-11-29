В Петербурге получившей ожоги школьнице предстоит несколько операций

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Школьнице, которую, по предварительным данным, подросток в Петербурге облил спиртосодержащей жидкостью и поджег, предстоит еще несколько операций и длительная реабилитация, сообщает аппарат городского уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой.

Ранее сообщалось, что сотрудники СК выясняют обстоятельства возгорания одежды на школьнице в Петербурге, в результате чего она получила ожоги 30% тела. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжелого вреда здоровью. Следствие считает, что подросток 15 ноября в квартире одного из домов на проспекте Науки облил спиртосодержащей жидкостью свою 14-летнюю знакомую и поджег. По подозрению в совершении преступления был задержан 15-летний ученик восьмого класса, 17 ноября суд отправил его под арест.

"Четырнадцатилетней школьнице, получившей сильные ожоги на ночной вечеринке, предстоит еще несколько операций и длительная реабилитация", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мама школьницы обратилась за помощью в благотворительный фонд и граждане за один день собрали деньги на ее лечение.

В настоящее время жизни школьницы ничего не угрожает, однако ей предстоит длительная реабилитация.

"Все необходимые операции для восстановления здоровья ребенка будут проведены, однако дальнейшая реабилитация и восстановление кожных покровов потребует дополнительных средств. Есть надежда, что после окончания лечения, с помощью благотворителей, школьница сможет вернуться к нормальной жизни", — отмечается в сообщении.

По данным аппарата детского омбудсмена, в настоящее время решается вопрос о возможности лишения мамы школьницы родительских прав.

"Семья несколько лет стояла на учете полиции по причине антиобщественного поведения. Со школьницей и ее мамой велась активная профилактическая работа, они состояли на сопровождении социальных служб. Женщину не раз предупреждали о необходимости устроиться на работу и более ответственно заботиться о ребенке, ей предлагались услуги Центра помощи семье и детям. Но, к сожалению, нужных выводов мать не сделала", — сообщает аппарат детского омбудсмена.