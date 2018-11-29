В Нижегородской области на АЗС загорелся бензовоз

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя — РИА Новости. Бензовоз загорелся на автозаправочной станции в Кстовском районе Нижегородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по области.

Сообщение о возгорании автоцистерны на территории автозаправочной станции в поселке Дружный Кстовского района Нижегородской области поступило в ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области в четверг в 15.49 местного времени.

"Бензовоз горит на автозаправке, его тушением занимаются привлечено 35 человек и 8 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается", — рассказали в региональном управлении МЧС.